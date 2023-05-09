Коли День матері в Україні у 2023 році: історія, традиції та звичаї свята

Українці цьогоріч 14 травня відзначатимуть тепле та сімейне свято – День матері. Щороку дата змінюється, оскільки воно припадає на другу неділю травня.

У цей день не забудьте привітати своїх найдорожчих матусь. Саме вони стають опорою та підтримкою дитини в житті.

Історія свята

День матері відзначають не тільки в Україні, а в більшості країн світу. Все почалося з того, що пропозиція про створення такого свята з'явилася в 1908 році. Її подала громадянка США Анна Джервіс. Незадовго до цього померла мати американки, яка хотіла, аби діти усієї планети вшановували пам'ять свої мам.

Відео дня

За життя жінка надсилала листи з ініціативами. Проте тільки в 1910 році штат Вірджинія першим визнав День Матері офіційним святом. Згодом таку традицію підтримали й інші держави.

В Україні святкування свята було запроваджено указом президента від 10 травня 1999 року. Проте українська діаспора в Канаді почала вітати матерів ще 1928 року, а в західних українських областях – за рік після цього.

Як відзначають День матері

Цього дня заведено приходити в гості до свої матусь, дарувати їм квіти, подарунки, листівки та теплі слова.

В Україні на День матері проводять відповідні концерти, виставки. Проте важливо цього дня, як і протягом всього життя, виявляти до мами свою любов, повагу та турботу.

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