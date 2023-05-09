Когда День матери в Украине в 2023 году: история, традиции и обычаи праздника

Украинцы 14 мая будут отмечать теплый и семейный праздник – День матери. Ежегодно дата меняется, поскольку она приходится на второе воскресенье мая.

В этот день не забудьте поздравить своих самых дорогих мамочек. Именно они становятся опорой и поддержкой ребенка в жизни.

История праздника

День матери отмечают не только в Украине, но и в большинстве стран мира. Все началось с того, что предложение о создании такого праздника появилось в 1908 году. Ее подала гражданка США Анна Джервис. Незадолго до этого умерла мать американки, которая хотела, чтобы дети всей планеты почтили память своих мам.

Видео дня

При жизни женщина посылала письма с инициативами. Однако только в 1910 году Вирджиния первым признал День Матери официальным праздником. Впоследствии такую традицию поддержали и другие государства.

В Украине празднование праздника было введено указом президента от 10 мая 1999 года. Однако украинская диаспора в Канаде начала приветствовать матерей еще в 1928 году, а в западных украинских областях – через год после этого.

Как отмечают День матери

В этот день принято приходить в гости к своим мамам, дарить им цветы, подарки, открытки и теплые слова.

В Украине в День матери проводят соответствующие концерты, выставки. Однако важно в этот день, как и всю жизнь, проявлять к маме свою любовь, уважение и заботу.

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