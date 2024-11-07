Коли та на скільки зростуть тарифи на комуналку в Україні

За прогнозами експертів, найближчим часом в Україні очікується суттєве подорожчання комунальних послуг. Такий висновок, зокрема, озвучив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у своєму інтерв'ю виданню "Главред".

За його словами, питання підвищення тарифів на водопостачання, яке НКРЕКП намагалася впровадити ще минулого року, знову стає актуальним через значний дефіцит державного бюджету. Якщо зараз вартість холодної води коливається в межах 30-80 гривень, то після можливого підвищення ці показники можуть подвоїтися.

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Щодо опалення, то наразі середній тариф становить близько двох тисяч гривень за гігакалорію, хоча в деяких областях він сягає трьох-чотирьох тисяч. Експерт прогнозує суттєве зростання цих тарифів, яке може відбутися наприкінці поточного опалювального сезону або влітку. Основними чинниками подорожчання називають зростання цін на матеріали, збільшення заробітних плат та вартості палива за останні два роки.

Також очікуються зміни в тарифах на електроенергію. За словами Корольчука, у 2025-2026 роках ціна може зрости до 5 гривень за кіловат. Експерт вважає, що навіть поточний тариф у 4,32 грн є завищеним, та припускає можливість впровадження диференційованої системи оплати, де більші споживачі платитимуть вищу ціну.

На думку фахівця, якщо тарифи не будуть підвищені, Україні доведеться шукати альтернативні джерела фінансування, такі як міжнародна допомога або державне субсидування комунального сектору.

Нагадаємо, ми вже писали, як зміняться субсидії в Україні з 1 листопада.

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