Когда и на сколько вырастут тарифы на коммуналку в Украине

По прогнозам экспертов, в ближайшее время в Украине ожидается существенное удорожание коммунальных услуг. Такой вывод, в частности, озвучил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в своем интервью изданию " Главред ".

По его словам, вопрос повышения тарифов на водоснабжение, которое НКРЭКУ пыталась внедрить еще в прошлом году, снова становится актуальным из-за значительного дефицита государственного бюджета. Если сейчас стоимость холодной воды колеблется в пределах 30-80 гривен, после возможного повышения эти показатели могут удвоиться.

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Что касается отопления, то средний тариф составляет около двух тысяч гривен за гигакалорию, хотя в некоторых областях он достигает трех-четырех тысяч. Эксперт прогнозирует существенный рост этих тарифов, который может произойти в конце отопительного сезона или летом. Основными факторами удорожания называют рост цен на материалы, увеличение заработных плат и стоимости топлива за последние два года.

Также ожидаются изменения тарифов на электроэнергию. По словам Корольчука, в 2025-2026 годах цена может вырасти до 5 гривен за киловатт. Эксперт считает, что даже текущий тариф в 4,32 грн завышен, и предполагает возможность внедрения дифференцированной системы оплаты, где большие потребители будут платить более высокую цену.

По мнению специалиста, если тарифы не будут повышены, Украине придется искать альтернативные источники финансирования, такие как международная помощь или государственное субсидирование коммунального сектора.

Напомним, мы уже писали, как изменятся субсидии в Украине с 1 ноября.

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