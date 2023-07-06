Коли краще збирати врожай цибулі та як його правильно зберігати: головні секрети городників

При настанні дозрівання цибулі на городі, є певні ознаки, які можуть підказати, коли саме варто її викопати, щоб забезпечити якісне зберігання упродовж зими.

Зазвичай цибулю збирають не раніше ніж через 70−80 днів після висаджування, але варто звертати увагу й на сигнали самої рослини. Знаючи їх, неможливо помилитися в термінах та залишитись без стратегічного запасу на зиму.

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Ознаки, які свідчать про готовність цибулі до збирання:

Шийка цибулини, яка видно ззовні, набуває характерного жовтого кольору (можливі інші відтінки залежно від сорту) і стає сухою та тонкою; Зелене пір'я цибулі починає жовтіти та прилягати до землі; Лушпиння цибулі стає сухим і легко відділяється від цибулини.

Коли найкраще збирати цибулю і як правильно зберігати її:

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Заплануйте приблизну дату збирання врожаю і за два тижні до неї припиніть поливати цибулю, щоб уникнути нового росту коренів; Викопайте цибулю дуже обережно, використовуючи вила, щоб не пошкодити її; Якщо на цибулі залишається ґрунт, уникайте ударів однієї цибулини об іншу, щоб уникнути пошкоджень та загнивання. Обережно видаліть землю; Після видобування цибулі, разом з пір'ям, розкладіть її на сонці протягом цілого дня. Після цього обріжте пір'я і розмістіть цибулю в добре провітрюваному приміщенні на тиждень для подальшого підсушування. Тільки після цього можна перенести цибулю на постійне місце зберігання.

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