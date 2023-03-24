Коли не можна прибирати у будинку, щоб не стати бідним: розклад на тиждень

Ще здавна для прибирання будинку наші предки намагалися обрати найбільш сприятливі дні для цієї справи. Вважалося, що у чистій оселі будуть водитися гроші та не хворітимуть ті, хто мешкає у прибраному будинку.

Вірили у те, що кожен день тижня варто присвячувати різним справам, проте були й "червоні" дні – коли віника чи швабру у руки краще навіть не брати. Традицій та прикмет – коли та в який день тижня краще прибирати – дотримуються й наші сучасники, які вірять у всілякі заборони.

Читайте також: 7 ознак, що в будинку багато негативної енергії і як її позбутися

UAportal спробував розібратися, в які тижня "безпечно" прибирати, аби не накликати на себе всіляких неприємностей.

Відео дня

Понеділок

Здавна вважається, що цього дня не варто розпочинати будь-які справи та навіть планувати щось серйозне. Кажуть "якщо почати щось робити у понеділок, то ніколи не закінчиш початого". Також за старих часів вважали, що перший день тижня може негативно впливати на людину та її оселю. Прибирати цього дня – до безгрошів'я.

Вівторок

Цей день тижня вважається найбільш сприятливим для будь-яких справ, й прибирання також у цьому списку. Будь-яка робота по дому цього дня символізує прощання з невдачами та проблемами з фінансами.

Середа

Теж сприятливий день для прибирання. До речі, людям, які займаються серйозними справами й відчувають проблеми з вирішенням тих чи інших питань, варто приділити увагу чистоті як вдома, так і на роботі. Вважається, що прибирання цього дня допоможе "очистити" місце для нової сильної енергії та "зібрати думки докупи", аби знайти вихід зі складної ситуації.

Четвер

Цього дня прибирати можна, але за умови, що ви відкриєте двері та вікна до оселі, аби "приманити удачу". В іншому випадку прибирання буде не корисним. Не знаємо чому, але вважається, що у четвер прибирати краще віником, не беручи до рук пилотяга.

А щоб "запустити в хату гроші", прибирати цього дня потрібно ще й використовуючи ароматні трави, розставивши букетики зі свіжими чи засохлими рослинами по кутках гостьової кімнати. Спрацює це чи ні – можна перевірити.

П'ятниця

Цей день є "червоним" у календарі прибирань. Тобто діє заборона як на підмітання, так і на протирання пилу чи миття підлоги. Наші предки вірили, що навіть прати краще у будь-який інший день, ніж у п'ятницю.

Субота

Цього дня можна і прибирати, і прати. Навіть не можна, а треба. Субота вважається найбільш сприятливою для справ по дому.

Неділя

Суцільний день заборон. Не можна ані прибирати, ані прати, ані рукодільничати. Вважалося, що цей день варто присвятити походу до церкви, спілкуванню з рідними та близькими. З церкви треба було принести святої води та окропити нею кімнати в будинку. А ще прихопити церковну свічку та запалити її в тій кімнаті, де родина збирається разом.

Підмітати цього дня означало "намести" хворобу чи неприємності, мити чи прати – "бути засудженим".

Нагадаємо, UAportal розповів, які 7 щасливих прикмет потрібно знати, щоб привернути достаток і удачу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!