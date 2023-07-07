Коли обрізати іриси після цвітіння, щоб квітли десятиріччями

Деякі сорти ірисів можуть радувати своїм цвітінням аж до кінця літа. Як забезпечити довготривале цвітіння ірисів на одному місці, розкаже UaPortal.

Догляд за ірисами

Іриси є відносно невибагливими рослинами. Їх найкраще садити восени, а особливо чарівно вони виглядають, коли посаджені групами з кількох екземплярів. Ці квіти є довгожителями і можуть рости на одному місці протягом кількох десятиліть. Однак, для досягнення таких результатів, необхідно створити для них правильні умови.

Що робити з ірисами після цвітіння

Догляд за ірисами не є складним, але потребує систематичності. Важливо постійно видаляти зів'ялі квіти та листя. Це допоможе позбутися від непотрібного навантаження на квітку. Обрізання також запобігатиме захворюванням.

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Для цієї процедури не потрібне спеціальне обладнання - ви можете використовувати ножиці або навіть відривати зів'ялі частини вручну. Пожовкле, пошкоджене або хворе листя слід видаляти без жалю, оскільки воно не принесе користі рослині.

Обрізка ірисів восени

При настанні перших заморозків рекомендується провести більш радикальну обрізку. Залежно від погодних умов, це може бути жовтень або листопад. Коли листя починає зовсім в‘янути, обріжте їх на висоті приблизно 15 сантиметрів над рівнем землі.

Іриси найкраще ростуть на нейтральних ґрунтах, тому не варто робити мульчування.

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