Когда обрезать ирисы после цветения, чтобы цвели десятилетиями

Некоторые сорта ирисов могут радовать своим цветением до конца лета. Как обеспечить долговременное цветение ирисов на одном месте, расскажет UaPortal.

Уход за ирисами

Ирисы являются относительно неприхотливыми растениями. Их они лучше всего сажать осенью, а особенно волшебно они выглядят, когда посажены группами из нескольких экземпляров. Эти цветы являются долгожителями и могут расти на одном месте в течение нескольких десятилетий. Однако для достижения таких результатов необходимо создать для них правильные условия.

Что делать с ирисами после цветения

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Уход за ирисами не сложный, но требует систематичности. Важно постоянно удалять увядшие цветы и листья. Это поможет избавиться от ненужной нагрузки на цветок. Обрезка также будет предотвращать заболевания.

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Для этой процедуры не требуется специальное оборудование – вы можете использовать ножницы или даже отрывать увядшие части вручную. Пожелтевшие, поврежденные или больные листья следует удалять без сожаления, поскольку они не принесут пользы растению.

Обрезка ирисов осенью

При наступлении первых заморозков рекомендуется произвести более радикальную обрезку. В зависимости от погодных условий это может быть октябрь или ноябрь. Когда листья начинают совсем увядать, обрежьте их на высоте примерно 15 сантиметров над уровнем земли.

Ирисы лучше всего растут на нейтральных почвах, поэтому не стоит мульчировать.

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