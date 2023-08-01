Коли святкують Медовий, Яблучний та Горіховий Спас у серпні 2023

В народі Спас є одним з найбільших свят у християнському світі і припадає на період Успінського посту, охоплюючи три різних види: Медовий, Яблучний та Горіховий Спас.

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Кожне з цих свят має свою важливу символіку і значення, пише 24tv. Згідно з календарем на 2023 рік, ці події відбудуться у наступні дати:

Медовий Спас, або Маковія, припадає на 14 серпня. Саме тоді ми відзначаємо Макавейських мучеників, які не стали відмовлятися від своїх юдейських вірувань і вступили в християнство. Яблучний Спас відбудеться 19 серпня, разом із святом Преображення Господнього. Це свято символізує появу Ісуса Христа перед учнями та вдячність Богу за врожайні плоди. Горіховий Спас святкується 29 серпня після Успіння Богородиці. Це свято припадає на день після Горіхового Спасу, коли освячують горіхи та святять хліб із нового врожаю.

Проте у 2024 році, за новим церковним календарем, дати святкування Спаса будуть трохи змінені:

Медовий Спас випадатиме 1 серпня. Яблучний Спас святкуватимуть 6 серпня. Горіховий Спас припадатиме на 16 серпня.

Однак наразі, у 2023 році, готуймося відзначати ці важливі християнські свята, як завжди, і сподіваємося на радісні та мирні події цього періоду.

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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