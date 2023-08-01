Когда празднуют Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в августе 2023 года

В народе Спас является одним из самых больших праздников в христианском мире и приходится на период Успенского поста, охватывая три разных вида: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас.

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Каждый из этих праздников имеет свою важную символику и значение, пишет 24tv. Согласно календарю на 2023 год, эти события произойдут в следующие даты:

Медовый Спас, или Маковия, приходится на 14 августа. В это время мы отмечаем Макавейских мучеников, которые не стали отказываться от своих иудейских верований и вступили в христианство. Яблочный Спас состоится 19 августа вместе с праздником Преображения Господня. Этот праздник символизирует появление Иисуса Христа перед учениками и благодарность Богу за урожайные плоды. Ореховый Спас отмечается 29 августа после Успения Богородицы. Этот праздник выпадает на день после Орехового Спаса, когда освящают орехи и святят хлеб из нового урожая.

Однако в 2024 году, по новому церковному календарю, даты празднования Спаса будут несколько изменены:

Медовый Спас выпадет 1 августа. Яблочный Спас будут праздновать 6 августа. Ореховый Спас будет приходиться на 16 августа.

Однако сейчас, в 2023 году, готовимся отмечать эти важные христианские праздники, как всегда, и надеемся на радостные и мирные события этого периода.

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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