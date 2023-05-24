Рождество будут праздновать в декабре: ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь

Украинская Православная Церковь рассматривает возможность перехода на Новоюлианский календарь. Решение об этом уже поддержали Священный Синод и Архиерейский Собор. Об этом сообщили во время Телемарафона.

Читайте также: "Украину бомбят по воле Бога" – представительница УПЦ МП в Почаевской лавре издала очередной бред о войне в Украине

Епископ Варсонофий сообщил, что историческое решение было принято. Православная Церковь Украины на заседании Архиерейского Собора 24 мая 2023 утвердила важную реформу – состоялся переход на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года.

В случае совершения перехода религиозные праздники будут праздноваться на 14 дней раньше, а с 1 сентября большинство украинских христиан будут отмечать эти праздники по новому календарю. Изменения включают следующие даты:

Видео дня

Рождество – 25 декабря (вместо 7 января);

Покров – 1 октября (вместо 14 октября);

Крещение – 6 января (вместо 19 января);

День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря).

Однако переход на Новоюлианский календарь не повлияет на дату Пасхи и некоторых других праздников, например Троицы. Это означает, что некоторые церковные события останутся без изменений. Использование Новоюлианского календаря уже практикуется большинством православных церквей, в частности, Константинопольской, Греческой, Румынской и Польской церквями.

По своему календарю будут продолжать служить русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви, использующие Юлианский календарь.

Вопрос о переходе на Новоюлианский календарь был рассмотрен на состоявшемся 23 мая заседании Синода ПЦУ и там был проголосован "за" возможность такого перехода. Результаты голосования на Архиерейском Соборе 24 мая также подтвердили это решение.

Окончательное решение будет принято 27 июля во время созыва Поместного Собора – высшего церковного органа, в который входят архиереи, монахи и представители мирян из каждой епархии. Однако глава ПЦУ, митрополит Эпифаний, заявил BBC, что решение уже принято, и с 1 сентября переход на новый календарь состоится.

Приходы, протестующие против этого перехода, смогут продолжать праздновать по старому календарю. Митрополит Эпифаний также намерен обратиться к правительству с просьбой о переносе дат государственных религиозных праздников.

Напомним, 29 марта у стен Лавры начали собираться верующие, являющиеся сторонниками УПЦ МП. Они заявили, что будут отстаивать право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя и дальше проводить богослужения на территории Лавры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!