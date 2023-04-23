'Украину бомбят по воле Бога', – представительница УПЦ МП в Почаевской лавре выдала очередной бред о войне в Украине (видео)

Как заявила представительница УПЦ МП, россияне бомбят мирные украинские города по воле Бога.

Об этом пишет "Общественное".

Двое прихожан Лавры заявили, что война в Украине стала причиной "беззакония и непокорности властям".

Кроме того, они называли лидера страны – агрессора "своим правителем" и всячески прославляли. Как оказалось, фамилию своего президента они почему-то забыли.

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"Это наш правитель... А как же? Святейший патриарх и Путин, а на Киевской Руси - Зеленковский (вероятно, имеется в виду президент Украины Зеленский). А Михаил Архангел сказал: подчиняйтесь власти. Если не будут подчиняться власти... Янукович был - "мы не хотим его", дети такие маленькие на Майдане идут... Не хочу даже говорить. Ты же ребенок, а ты против власти идешь", - сказали "фанатки Путина".

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Также женщины оправдывали президента РФ тем, что это не он отдает приказ о запуске ракет, а Бог.

"Он знаешь, какие стрелы может посылать за беззаконие? Ангелы как пошлют стрелы такие, что весь мир может взлететь. За беззаконие, за непокорение, за непокорение власти. Кто что хочет, то и делает. Маленькие протестуют против Януковича", – сказала прихожанка.

Как утверждает одна из представительниц УПЦ МП, именно Бог дал Путину полномочия на вторжение в Украину.

"Путину бог дал право. От бога власть поставлена, Михаил так Архангел сказал", – заявила женщина.

Напомним, спецназначения уничтожили еще один вражеский грузовик.

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