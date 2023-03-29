Последняя служба: УПЦ МП 29 марта должен покинуть монастырь (фото)

В среду, 29 марта, возле Киево-Печерской Лавры собрались верующие, священнослужители и правоохранители. Именно сегодня представители Украинской православной церкви Московского патриархата должны покинуть территорию Киево-Печерской Лавры – заповедник расторг договор аренды с УПЦ МП из-за нарушения выполнения условий.

С самого утра в среду на территории заповедника начали собираться священники и верующие. Здесь в 6.30 началось последнее богослужение попов УПЦ МП.

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Видео дня

Как сообщает Obozrevatel, на входе в монастырский комплекс находится значительное количество правоохранителей – они следят за порядком. По данным издания, вблизи Лавры собралось около 300 человек, и часть из них заявили, что будут находиться здесь "до последнего" – сторонники УПЦ МП не хотят отдавать Лавру Киевскому патриархату.

Ранее сами священники УПЦ МП призвали своих сторонников приходить в этот день в Лавру "на молитву".

Между тем, в комментарии журналистам представитель УПЦ МП архимандрит Нестор заявил, что священники УПЦ МП не готовы отдавать Лавру, будто они официально ни одного решения суда о выселении не получали.

Что известно о скандале вокруг Лавры:

Осенью 2022 года в сети появилось видео, как на территории Киево-Печерской Лавры священники молились о России. Священник Киевской православной богословской академии Михаил Емельян тогда сообщил, что священники вместе с верующими пели: "Колокол плывет, плывет над россией, пробуждается матушка Русь".

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь подтвердил, что на обнародованном видео действительно зафиксировано, что в одном из храмов Лавры молились именно с такими словами. "Мы молимся за всех православных людей", – сказал он.

После этого случая в Минкульте и СБУ пообещали отреагировать на этот случай.

В начале марта 2023 г. Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" о расторжении от 29 марта договора аренды территории и помещений Лавры. Было установлено нарушение монастырем условий договора об использовании государственного имущества.

Также священникам, монахам и верующим УПЦ МП с 21 марта предписанием Минкульта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. В УПЦ МП впоследствии назвали закрытие пещер Лавры "беспрецедентным ограничением прав украинских верующих".

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пытались встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и даже пришли в здание Офиса президента. Они преследовали цель "донести до руководства государства свою позицию". Однако встреча не прошла.

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