Остання служба: УПЦ МП 29 березня має залишити монастир (фото)

У середу, 29 березня, біля Києво-Печерської Лаври зібралися віряни, священнослужителі та правоохоронці. Саме сьогодні представники Української православної церкви Московського патріархату мають залишити територію Києво-Печерської Лаври – заповідник розірвав договір оренди з УПЦ МП через порушення виконання умов.

З самого ранку середи на території заповідника почали збиратися священники та віряни. Тут о 6:30 розпочалося останнє богослужіння попів УПЦ МП.

Читайте також: Боксер Ломаченко пече проскури у Києво-Печерській Лаврі (фото)

Відео дня

Як повідомляє Obozrevatel, на вході до монастирського комплексу перебуває значна кількість правоохоронців – вони слідкують за порядком. За даними видання, поблизу Лаври зібралося близько 300 осіб й частина з них заявили, що будуть знаходитися тут "до останнього" – прихильники УПЦ МП не хочуть віддавати Лавру Київському патріархату.

Раніше, самі священники УПЦ МП закликали своїх прихильників приходити цього дня до Лаври "на молитву".

Тим часом у коментарі журналістам представник УПЦ МП архімандрит Нестор заявив, що священники УПЦ МП не готові віддавати Лавру, начебто вони офіційно жодного рішення суду про виселення не отримували.

Що відомо про скандал навколо Лаври:

Восени 2022 року у мережі з'явилося відео, як на території Києво-Печерської Лаври священники молилися за росію. Священник Київської православної богословської академії Михайло Омелян тоді повідомив, що священники разом з вірянами співали: "Звон плывёт, плывёт над россией, пробуждается матушка Русь".

Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь підтвердив, що на оприлюдненому відео дійсно зафіксовано, що в одному з храмів Лаври молилися саме з такими словами. "Ми молимося за всіх православних людей", – сказав він.

Після цього випадку у Мінкульті та в СБУ пообіцяли відреагувати на цей випадок.

На початку березня 2023 року Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" про розірвання від 29 березня договору оренди території й приміщень Лаври. Було встановлено порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

Також священникам, ченцям та вірянам УПЦ МП з 21 березня приписом Мінкульту заборонили заходити до печер Києво-Печерської лаври. В УПЦ МП згодом назвали закриття печер Лаври "безпрецедентним обмеженням прав українських вірян".

20 березня члени синоду Української православної церкви Московського патріархату намагалися зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та навіть прийшли до будівлі Офісу президента. Вони мали на меті "донести до керівництва держави свою позицію". Однак зустріч не відбулася.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!