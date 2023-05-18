Коли в Україні розпочнуться літні канікули: названо дати

Навчальний рік в Україні зазвичай розпочинається 1 вересня і закінчується в травні наступного року, проте, через воєнний конфлікт, Україна зазнала значних руйнувань в об'єктах критичної інфраструктури. Це призвело до проблем з опаленням та постачанням електроенергії, що має серйозний вплив на навчальний процес в країні.

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Попри складну ситуацію в Україні, учні цього навчального року матимуть стандартні чотирьохразові канікули з такими оголошеними датами:

Осінні канікули: від 24 до 30 жовтня;

Різдвяні або зимові канікули: від 25 грудня 2022 до 8 січня 2023 року;

Весняні канікули або великодні канікули: від 27 березня до 2 квітня;

Літні канікули: від 25 травня до 1 вересня.

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Ці дати є рекомендованими Міністерством освіти, проте кожен навчальний заклад самостійно вирішує, коли проводити канікули, враховуючи погодні умови, епідеміологічну ситуацію та безпеку в своєму регіоні.

Варто зазначити, що Законом України "Про повну загальну середню освіту" у статті 10, частина третя, встановлено, що навчальний рік повинен тривати не менше 175 навчальних днів. Однак, у воєнний час дія цього положення призупиняється. Тривалість навчального року, а також дати його початку та закінчення під час воєнного стану встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, встановлено тривалість навчального року під час дії правового режиму воєнного стану. Таким чином, навчальний рік 2022-2023 завершиться 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, в українських школах можуть зменшити кількість предметів. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий у Фейсбуці.

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