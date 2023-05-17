В Україні змінили терміни літніх канікул: коли діти відпочиватимуть від школи

Український навчальний рік зазвичай розпочинається у вересні та закінчується у травні наступного року. Проте, багато учнів і їх батьків цікавляться датами канікул у 2023 році. Деталі про літні канікули та тривалість навчального року наведено нижче.

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У навчальному році 2022-2023, як завжди, учні матимуть чотири періоди канікул:

Осінні канікули: 24-30 жовтня; Різдвяні канікули: з 25 грудня до 8 січня; Великодні канікули: починаються 27 березня і тривають до 2 квітня; Літні канікули: розпочнуться 25 травня і триватимуть до 1 вересня.

Терміни літніх канікул 2023 року в Україні

Варто зауважити, що конкретні дати канікул можуть відрізнятися у різних навчальних закладах, особливо у приватних школах, залежно від погодних умов, епідеміологічної ситуації та безпеки в регіоні. Однак Міністерство освіти встановило базові дати літнього відпочинку для 2023 року, а саме: з 25 травня до 1 вересня.

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Тривалість навчального року і дати його початку та закінчення можуть бути змінені у разі введення воєнного стану. Згідно із Законом України "Про повну загальну середню освіту", навчальний рік в українських школах повинен тривати принаймні 175 навчальних днів.

Однак, у воєнний період ця норма може бути змінена залежно від рішення Кабінету Міністрів України.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, тривалість навчального року під час воєнного стану встановлена на цей рік і становить до 30 червня 2023 року для абітурієнтів, тобто учнів, які закінчують 11-й клас.

Нагадаємо, в українських школах можуть зменшити кількість предметів. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий у Фейсбуці.

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