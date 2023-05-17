В Украине изменили сроки летних каникул: когда дети будут отдыхать от школы

Украинский учебный год обычно начинается в сентябре и заканчивается в мае следующего года. Однако многие ученики и их родители интересуются датами каникул в 2023 году. Подробности о летних каникулах и продолжительности учебного года приведены ниже.

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В учебном году 2022-2023, как всегда, ученики будут иметь четыре периода каникул:

Осенние каникулы: 24-30 октября; Рождественские каникулы: с 25 декабря по 8 января; Пасхальные каникулы: начинаются 27 марта и продолжаются до 2 апреля; Летние каникулы: начнутся 25 мая и продлятся до 1 сентября.

Срок летних каникул 2023 года в Украине.

Следует отметить, что конкретные даты каникул могут отличаться в разных учебных заведениях, особенно в частных школах, в зависимости от погодных условий, эпидемиологической ситуации и безопасности в регионе. Однако Министерство образования установило базовые даты летнего отдыха для 2023 года, а именно: с 25 мая по 1 сентября.

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Продолжительность учебного года и даты его начала и окончания могут быть изменены при введении военного положения. Согласно Закону Украины "О полном общем среднем образовании", учебный год в украинских школах должен длиться как минимум 175 учебных дней.

Однако в военный период эта норма может быть изменена в зависимости от решения Кабинета Министров Украины.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, продолжительность учебного года во время военного положения установлена на этот год и составляет до 30 июня 2023 для абитуриентов, то есть учеников, которые заканчивают 11-й класс.

Напомним, в украинских школах могут уменьшить количество предметов. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лесной в Фейсбуке.

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