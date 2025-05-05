Коли в Україні нарешті потеплішає: прогноз синоптиків на травень

Початок травня в Україні ознаменувався прохолодною погодою та опадами. Синоптики розповіли, коли варто очікувати справжнього весняного тепла.

За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, у західних областях очікується нестійка синоптична ситуація з дощами, місцями можливі сильні зливи, град та шквали до 15–20 м/с, пише ТСН. Вітер переважно південно-західного напрямку, 7–12 м/с.

Температура повітря вдень сягатиме +18…+23 °С, а на території Прикарпаття та Буковини – до +23…+28 °С.

На півночі країни вдень і ввечері прогнозуються дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, градом та шквалистим вітром до 17–22 м/с. Температурний фон – у межах +22…+27 °С.

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У центральних регіонах країни синоптики прогнозують змінну хмарність без опадів, хоча ввечері у західній частині Кіровоградської та Черкаської областей можливі дощі з грозами. Вітер переважно південного або південно-західного напрямку, 7–12 м/с, удень можливі пориви до 15–20 м/с. Температурні показники: вночі +7…+12 °С, вдень – від +22 до +27 °С.

У південних регіонах та Криму протягом дня очікується ясна погода без опадів. Винятком стане північна частина Одеської області, де ввечері можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень посилення до 15–20 м/с. Денна температура повітря становитиме +19…+24 °С.

На сході України — без опадів, вітер із південного заходу, 7–12 м/с. У Харківській області вдень можливі окремі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вдень – +20…+25 °С.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає: 4 травня місцями по країні можливі сильні пориви південно-західного вітру – до 15–20 м/с. За її словами, короткочасні грозові дощі очікуються у західних та північних регіонах, а також у Вінницькій області.

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У південних, східних та більшості центральних регіонів переважатиме суха погода. Вітер південно-західного напрямку буде помірно сильним, місцями – до штормових значень.

Максимальні денні температури 4 травня по країні коливатимуться в межах +18…+23 °С, місцями до +26 °С.

У Києві неділя обіцяє бути теплою: вдень температура підніметься до +23…+26 °С. Водночас можливі періодичні грозові дощі та сильний південно-західний вітер із поривами до штормових значень.

Погода в Україні у травні: чого очікувати

Синоптикиня Наталія Голеня зауважує, що травень вважається перехідним періодом року, і тому характерні різкі зміни погоди – навіть після м’якої весни нерідко повертаються нічні заморозки.

Багаторічні метеоспостереження свідчать про те, що травнева погода в Україні має нестабільний характер із різкими коливаннями температур.

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Згідно з прогнозом порталу Wisemeteo, травень 2025 року буде досить мінливим. Середньомісячна температура очікується в межах +13…+15 °C, але можливі коливання – від зниження до +6 °C до потепління до +23 °C залежно від регіону. Найбільша кількість опадів очікується в середині місяця – не виключені затяжні дощі.

Прогноз від AccuWeather також підтверджує нестабільність травневої погоди: на початку місяця температура коливатиметься в межах +16 °C, а на півдні – до +19 °C. Після 7 травня можливе потепління до +17 °C, супроводжуване частими опадами. У середині місяця можливі грози.

У кінці травня прогнозується справжнє потепління – температура повітря може досягати комфортних +23 °C.

Раніше ми розповідали, що холод відходить, але на літню погоду доведеться почекати.

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