Когда в Украине наконец потеплеет: прогноз синоптиков на май

Начало мая в Украине ознаменовалось прохладной погодой и осадками. Синоптики рассказали, когда следует ожидать настоящего весеннего тепла.

По словам метеоролога Игоря Кибальчича, в западных областях ожидается неустойчивая синоптическая ситуация с дождями, местами возможны сильные ливни, град и шквалы до 15–20 м/с, пишет ТСН. Ветер преимущественно юго-западного направления, 7–12 м/с.

Температура воздуха днем будет достигать +18…+23 °С, а на территории Прикарпатья и Буковины – до +23…+28 °С.

На севере страны днем и вечером прогнозируются дожди разной интенсивности, местами с грозами, градом и шквалистым ветром до 17-22 м/с. Температурный фон – в пределах +22…+27 °С.

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В центральных регионах страны синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, хотя к вечеру в западной части Кировоградской и Черкасской областей возможны дожди с грозами. Ветер преимущественно южного или юго-западного направления, 7–12 м/с, днем возможны порывы до 15–20 м/с. Температурные показатели: ночью +7…+12 °С, днем – от +22 до +27 °С.

В южных регионах и Крыму ожидается ясная погода без осадков. Исключением станет северная часть Одесской области, где к вечеру возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, днем усиление до 15–20 м/с. Дневная температура воздуха будет составлять +19…+24 °С.

На востоке Украины без осадков, ветер с юго-запада, 7–12 м/с. В Харьковской области днем возможны отдельные порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем – +20…+25 °С.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает: 4 мая местами по стране возможны сильные порывы юго-западного ветра – до 15–20 м/с. По ее словам, кратковременные грозовые дожди ожидаются в западных и северных регионах, а также в Винницкой области.

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В южных, восточных и большинстве центральных регионов будет преобладать сухая погода. Ветер юго-западного направления будет умеренно сильным, местами – до штормовых значений.

Максимальные дневные температуры 4 мая по стране будут колебаться в пределах +18…+23 °С, местами до +26 °С.

В Киеве воскресенье обещает быть теплым: днем температура поднимется до +23…+26 °С. В то же время, возможны периодические грозовые дожди и сильный юго-западный ветер с порывами к штормовым значениям.

Погода в Украине в мае: чего ждать

Синоптик Наталья Голеня отмечает, что май считается переходным периодом года, и поэтому характерны резкие изменения погоды – даже после мягкой весны нередко возвращаются ночные заморозки.

Многолетние метеонаблюдения свидетельствуют о том, что майская погода в Украине носит нестабильный характер с резкими колебаниями температур.

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Согласно прогнозу портала Wisemeteo, май 2025 года будет достаточно изменчивым. Среднемесячная температура ожидается в пределах +13…+15 °C, но возможны колебания – от понижения до +6 °C до потепления до +23 °C в зависимости от региона. Наибольшее количество осадков ожидается в средине месяца – не исключены затяжные дожди.

Прогноз AccuWeather также подтверждает нестабильность майской погоды: в начале месяца температура будет колебаться в пределах +16 °C, а на юге – до +19 °C. После 7 мая возможно потепление до +17 °C, сопровождаемое частыми осадками. В середине месяца возможны грозы.

В конце мая прогнозируется подлинное потепление – температура воздуха может достигать комфортных +23 °C.

Раньше мы рассказывали, что холод отходит, но летом придется подождать.

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