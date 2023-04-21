Коли висаджувати кавуни та дині у ґрунт, щоб вони вродили

Щоб під кінець літа поласувати солодкими кавунами та динями – треба заздалегідь подумати про їх висадку. Коли саме це краще робити – дізнавався UaPortal.

Кавуни та дині люблять сонце та багато тепла. Тому треба зачекати прогрівання ґрунту перед посадкою баштанних культур. Як правило, насіння висівають ввечері у теплий грунт. В Україні баштанні можна сіяти у другій половині квітня, перед цим добре підготувавши грядку.

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Ділянку, яка готується для вирощування баштанних за тиждень до висаджування потрібно накрити мішком чи цупкою тканиною. Так ви прогрієте ґрунт на кілька градусів. Сіяти можна при температурі грунту 15 градусів, а вирощувати – при 20 градусах (такі умови можна створити у теплиці).

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Коли садити кавуни та дині за місячним календарем 2023:

Найсприятливіші дні у березні: 2, 29, 30.

Сприятливі дні: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27.

Нейтральні дні: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 31.

Небажані дні: 18 березня.

Найсприятливіші дні у квітні: 25, 26.

Сприятливі дні: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30.

Нейтральні дні: 1, 2, 6, 8, 10, 14, 16, 21, 28, 29.

Небажані дні: 15.

Найнесприятливіші дні: 19, 20.

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