Кого з чоловіків можуть ув'язнити через ухилення від мобілізації: відповідь ТЦК

Українців, які не з'явилися до ТЦК та СП на вимогу, додають у базу даних як розшукуваних осіб. У деяких випадків чоловіків можуть навіть арештувати.

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Про це повідомив заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ".

"У разі неявки особи то ТЦК матеріали направляють до Національної поліції. Вони з’являються у базі даних як розшукувані особи", – сказав Володимир Новосядлий.

Відповідно до постанови №1487, Нацполіція може затримати та доставити людину до ТЦК, яка вчинила адміністративне правопорушення для складання протоколу. Якщо людина заявляє, що не бажає спілкуватися, то цей факт вважається ухиленням від мобілізації. За це передбачено кримінальну відповідальність.

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Відповідні документи та матеріали подаються на досудове розслідування стосовно ухиляння від служби. В результаті чого за рішенням суду чоловіка можуть ув'язнити на термін від трьох до п'яти років.

Зі слів Новосядлого, у його зоні відповідальності – Дарницькому районі – був один подібний випадок, особу засудили умовно. Проте такий чоловік все одно підлягає призову, він повинен відмічатися у командира військової частини.

Він наголосив, що по Києву подібних випадків є декілька.

"Але це не масово. Тобто вони не в один час здійснили це правопорушення. Хтось здійснив раніше, вже минув певний шлях зі збору доказів, оголошення підозри, передачі матеріалів до суду і винесення рішення. Кожен випадок на своїй стадії", – пояснив Новосядлий.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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