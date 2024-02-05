Кого из мужчин могут посадить в тюрьму из-за уклонения от мобилизации: ответ ТЦК

Украинцев, которые не явились в ТЦК и СП по требованию, добавляют в базу данных в качестве разыскиваемых лиц. В некоторых случаях мужчины могут даже арестовать.

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Об этом сообщил заместитель начальника - начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый в интервью изданию "Вечерний Киев".

"В случае неявки лица то ТЦК материалы направляют в Национальную полицию. Они появляются в базе данных как разыскиваемые лица", – сказал Владимир Новосядлый.

Согласно постановлению №1487, Нацполиция может задержать и доставить человека в ТЦК, совершившего административное правонарушение для составления протокола. Если человек заявляет, что не хочет общаться, то этот факт считается уклонением от мобилизации. За это предусмотрена уголовная ответственность.

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Соответствующие документы и материалы подаются на досудебное расследование по уклонению от службы. В результате чего по решению суда мужчину могут заключить в тюрьму на срок от трех до пяти лет.

По словам Новосядлого, в его зоне ответственности – Дарницком районе – был один подобный случай, личность осудили условно. Однако такой мужчина все равно подлежит призыву, он должен отмечаться у командира воинской части.

Он подчеркнул, что по Киеву подобных случаев несколько.

"Но это не массово. То есть они не в одно время совершили это правонарушение. Кто-то совершил раньше, уже прошел определенный путь по сбору доказательств, оглашению подозрения, передаче материалов в суд и вынесению решения. Каждый случай на своей стадии", – пояснил Новосядлый.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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