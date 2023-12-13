Кого можуть викликати до ТЦК не за повісткою: юрист розповів про нюанси

У зв'язку з продовженням мобілізації до лав Збройних сил України, працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки продовжують вручати українцям повістки.

Відео дня

Однак, крім цього, існують інші способи викликати громадянина до військкомату, про які розповіли юристи. Про це пише сайт uristy.ua.

Читайте також: Які види повісток можуть вручати на вулиці та як їх заповнювати

Відповідно до юридичних експертів, роботодавці можуть змусити працівників підписати Розпорядження, згідно з яким вони зобов'язані з'явитися у територіальному центрі комплектування у разі виклику. Якщо працівник підписав документ, то він зобов'язаний з'явитися у військкоматі у разі виклику, і його неприсутність може призвести до нарахування штрафу.

"Неявка може бути обґрунтована вагомими причинами, такими як хвороба, яку належним чином підтверджено (лікарняний лист, довідка зі стаціонару, або довідка від сімейного лікаря про погіршення стану здоров'я), стихійне лихо або смерть близького родича", – вказав юрист.

У випадку, якщо роботодавець повідомив про Розпорядження лише усно і без підпису працівника, це вважається неправомірним сповіщенням, і накладення штрафу може бути оскаржено в судовому порядку.

Також важливо зауважити, що поліція має повноваження скласти протокол про адміністративне правопорушення та доставити порушника до територіального центру комплектування у разі його неявки.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!