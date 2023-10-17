Які види повісток можуть вручати на вулиці та як їх заповнювати

Загальна мобілізація та введення воєнного стану в Україні тривають із 24 лютого 2022 року. Цей захід передбачено для забезпечення потреб військової служби та зміцнення обороноздатності держави. Підпадають під мобілізацію всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають військовий облік або можуть бути призвані за потреби. Зараз розпорядження про мобілізацію продовжується кожні 90 днів, якщо є необхідність. Це робить Верховна Рада.

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Мобілізація проводиться відповідно до затверджених мобілізаційних планів, які складаються військово-політичним керівництвом. Це обов'язок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки згідно з чинним законодавством. Оповіщення громадян проводиться шляхом вручення повісток, пише NV.ua.

Згідно із законодавством, процес мобілізації включає декілька етапів. Спочатку проводиться перевірка осіб на військовому обліку, визначення їх професій та спеціальностей, наявність відстрочок та медичний огляд. Мобілізація громадян, які мають відстрочки, можлива лише за їхньою згодою, та особи повинні бути придатні або обмежено придатні до виконання військових обов'язків.

Закон також передбачає відповідальність для тих, хто відмовляється від виконання повісток і ухиляється від служби. Якщо військовозобов'язаний відмовляється брати першу повістку, це може призвести до адміністративної відповідальності. Якщо ж після першої повістки військовозобов'язаний не приходить до територіального центру комплектування, це може призвести до кримінальної відповідальності і позбавлення волі.

Повістка містить інформацію про військовозобов'язаного та деталі щодо виконання військових обов'язків. Передбачена форма повістки включає особистий підпис громадянина про отримання повістки. Повістка містить такі дані:

Прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного.

Номер повістки.

Дата народження військовозобов'язаного.

Адреса військовозобов'язаного.

Номер і дата розпорядження щодо вручення повістки.

Дата, час та адреса місця, куди треба з'явитися.

Уточнення щодо документів або речей, які варто мати з собою.

Назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника територіального центру комплектування.

Дата вручення повістки.

Наголошується, що повістка може бути заповнена лише керівником територіального центру комплектування або особою, яку він уповноважив, і лише на місці вручення. Важливо розуміти, що отримання повістки не означає негайну відправку на фронт. Спочатку мобілізованих осіб направляють у навчальні центри, де проводиться додаткова підготовка. Тому інформація про "відправку на фронт" після отримання повістки на вулиці не відповідає дійсності і є недостовірною, навіть якщо її поширює російська пропаганда.

За порушення законодавства та ухилення від виконання військових обов'язків передбачені відповідні правові наслідки і відповідальність.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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