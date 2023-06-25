Колону з семи російських вантажівок ліквідовано на Запорізькому напрямку (вибухове відео)

Українські воїни на Запорізькому напрямку помітили колону воєнної техніки росіян. Аеророзвідка передала координати артилеристам й вони розбили російський конвой.

Відео ліквідації ворожих вантажівок потрапило у мережу. Зазначається, що арта знешкодила сім одиниць техніки ворога.

Тим часом Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку повідомив, що ворог веде наступальні дії на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також активно обороняється на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

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"На Запорізькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхів, Новоданилівка, Роботине Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1093 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 16 одиниць військової техніки противника", – додали у пресцентрі.

Нагадаємо, бійці 3-ї штурмової зачистили від росіян частину каналу Сіверський Донець.

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