Комфортна старість по-українськи: скільки потрібно грошей для життя, щоб не зводити кінці з кінцями

Питання про те, якою має бути пенсія для достойного життя в Україні, залишається надзвичайно актуальним. Скільки ж коштів, на думку українців, потрібно щомісяця, аби забезпечити собі гідну старість - читайте в матеріалі UAportal.

За словами економіста Олега Пендзина, в інтерв’ю для 24 Каналу, у державному бюджеті на 2025 рік передбачено близько 3 тисяч гривень пенсійних виплат. Водночас, за оновленими даними Мінсоцполітики, реальний прожитковий мінімум, розрахований на основі споживчого кошика, вже перевищує 6 600 гривень на місяць.

Хоча за останній рік пенсійні виплати зросли на 10,2%, цього виявилося недостатньо, адже рівень інфляції сягнув 14,3%. У результаті купівельна спроможність літніх людей знижується, і пенсії фактично втрачають свою реальну вартість.

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Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, зазначає: середня пенсія в Україні становить близько 6 400 гривень, однак більше половини пенсіонерів отримують менше цієї суми. При цьому фактичний прожитковий мінімум, за його словами, вже перевищує 9 000 гривень. "У таких умовах важко щось коментувати", – підсумував експерт.

Згідно з офіційною статистикою Пенсійного фонду України:

понад 3,2 мільйона осіб отримують від 3 001 до 4 000 грн;

близько 381 тисячі пенсіонерів живуть на суму до 3 000 грн щомісяця;

майже 3 мільйони людей мають пенсію в межах 5 001 – 10 000 грн, при цьому середній розмір виплат у цій категорії становить 6 859 грн;

більше ніж 1,5 мільйона пенсіонерів отримують понад 10 000 грн, а середня сума в цій групі перевищує 15 800 грн.

Раніше ми розповідали, чи може людина, яка ніколи не працювала, розраховувати на пенсію в Україні.

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