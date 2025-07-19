Українцям з середньою зарплатою 'не світить' навіть середня пенсія: на які виплати можна розраховувати

В Україні, згідно з поточними нормами, навіть за наявності 35 років стажу та середнього рівня заробітку, пенсія все одно виявиться нижчою за середній показник. Для того, аби мати можливість отримувати виплати у розмірі 10 тисяч гривень, потрібно здійснювати внески з зарплати в 38,3 тисячі гривень.

Станом на травень 2025 року середня зарплата в Україні, за даними ПФУ, складає 20,3 тисячі гривень, пише OBOZ.UA. Таким чином, українець із таким рівнем доходу, який працював протягом 35 років, може розраховувати на пенсію в розмірі 5269,9 грн, що є менше середнього рівня пенсії по країні (6410,1 грн).

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Особа, яка отримує мінімальну зарплату в Україні, може розраховувати на пенсію в розмірі 2361 гривні (мінімальна). Для того, щоб мати право на пенсію у 10 тисяч гривень, потрібно мати зарплату, яка в 1,89 разів перевищує мінімальну, що на даний момент становить 38,3 тисячі гривень.

Пенсія в 11 тис. грн – зарплата має бути на рівні 42,2 тис. грн

Пенсія в 12 тис. грн – зарплата має бути на рівні 46 тис. грн

Пенсія в 13 тис. грн – зарплата має бути на рівні 49,9 тис. грн

Пенсія в 14 тис. грн – зарплата має бути на рівні 53,79 тис. грн

Пенсія в 15 тис. грн – зарплата має бути на рівні 57,65 тис. грн

Нагадаємо, що в Україні розмір пенсії визначається трьома факторами: стажем, величиною власної зарплати та середнім доходом по країні. При обчисленні пенсії співвідношення особистої зарплати до середньої множиться на кількість років стажу та на 1%. Далі отриману суму множать на середню зарплату в Україні за останні три роки.

За даними ПФУ, середній розмір пенсії в Україні становить 6410,1 гривні. Проте більшість пенсіонерів отримує значно менші виплати: до 4 тисяч гривень отримують 3 623 145 осіб (35,3% від загальної кількості пенсіонерів), а до 5 тисяч гривень – 5 724 553 осіб (55,8% від всіх пенсіонерів).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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