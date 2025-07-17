У декого з українців можуть забрати частину пенсії: причини та як цьому запобігти

Українські пенсіонери повинні інформувати Пенсійний фонд про появу роботи чи відкриття ФОП. Інакше з їх пенсії можуть щомісяця утримувати до 20% для покриття переплати. Вчасне повідомлення допомагає уникнути фінансових втрат і судових розглядів.

Як повідомляють у ПФУ, пенсія – це не лише базова виплата, але й набір додаткових надбавок, деякі з яких надаються тільки непрацюючим пенсіонерам. Отже, працевлаштування чи відкриття ФОП автоматично позбавляє права на певні надбавки. Якщо пенсіонер не повідомить про зміну статусу, виникає "переплата", яку потрібно буде повернути, пише OBOZ.UA.

Всі пенсіонери зобов'язані протягом 10 днів повідомляти ПФУ про офіційне працевлаштування чи звільнення. Таке ж правило стосується осіб, які починають або припиняють підприємницьку діяльність.

Пенсійний фонд пояснює, що необхідність повідомлення зумовлена тим, що до пенсії можуть бути встановлені доплати, надбавки або підвищення, які надаються лише тим, хто не перебуває на роботі. Якщо пенсіонер, який працює, не повідомить про зміни, фонд не знатиме про це і продовжуватиме виплачувати надбавки. В результаті ці "зайві" суми вважаються зайвими виплатами і підлягають поверненню.

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Як повертають переплачені кошти

Існують два способи повернення переплачених коштів:

добровільний – коли пенсіонер сам виявляє помилку і готовий повернути кошти;

примусовий – через судовий процес або за рішенням органу Пенсійного фонду.

Якщо стягнення відбувається примусово, Пенсійний фонд може щомісяця утримувати до 20% від пенсії, поки весь борг не буде погашено. Цей процес може тривати від кількох місяців до кількох років, в залежності від розміру переплачених сум.

Пенсіонерам слід пам’ятати, що навіть при відсутності доходу від підприємницької діяльності вони все одно залишаються у статусі "працюючої особи". Якщо пенсіонер зареєстрував ФОП, але не отримує прибутку, він все одно вважається працюючим, і тому йому не повинні нараховувати доплати, які призначені тільки для непрацюючих. Це одна з поширених причин виникнення заборгованості перед ПФУ.

Як проінформувати ПФУ про зміни

Звернутися можна:

особисто, відвідавши сервісний центр Пенсійного фонду;

через вебпортал електронних послуг ПФУ, маючи електронний цифровий підпис (КЕП).

У будь-якому випадку необхідно подати документи, які підтверджують факт працевлаштування або звільнення, а також заповнити відповідну заяву. Якщо повідомлення не буде подано протягом 10 днів, а пенсіонер продовжить отримувати підвищені виплати, Пенсійний фонд може визнати ці суми надмірними і вимагати їх повернення.

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