Компост та дренаж: садівники назвали топ-4 способи застосування шишок на ділянці

Як виявляється, шишки дуже корисні для саду та городу.

Одним із їхніх застосувань є використання в якості мульчі. У літній період вони допомагають захистити грунт від інтенсивних сонячних променів, а взимку служать надійним захистом, не дозволяючи рослинам замерзнути.

Про це пише radiotrek.

Особливість шишок полягає в їхній здатності зберігати вологу в грунті, надаючи можливість рослинам довше не висихати, і, водночас, не заважають процесу поливу.

Ще однією перевагою шишок є їхні дренажні властивості. Завдяки здатності вбирати вологу та наявності смолистих речовин, коріння рослин залишається захищеним від гнильці. Вони можуть бути використані як цілими, так і у подрібненому вигляді в залежності від місця посадки та величини рослин, які потребують дренажу.

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Також, у шишок є здатність розпушувати компост. Варто зазначити, що цей процес відбувається повільно, тому вони допомагають покращити якість грунту протягом тривалого періоду.

Все більше людей використовують шишки як декоративний елемент на клумбах та грядках. Поряд із корою дерев, шишки виглядають дуже цікаво та естетично. Вони можуть прикрасити поверхню ґрунту або ж прикрасити вазони.

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