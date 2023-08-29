Компост и дренаж: садоводы назвали топ-4 способа применения шишек на участке

Оказывается, шишки очень полезны для сада и огорода.

Одним из их применений является использование в качестве мульчи. В летний период они помогают защитить почву от интенсивных солнечных лучей, а зимой служат надежной защитой, не позволяя растениям замерзнуть.

Об этом пишет radiotrek.

Особенность шишек заключается в их способности сохранять влагу в почве, предоставляя возможность растениям дольше не высыхать, и одновременно не мешают процессу полива.

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Еще одним преимуществом шишек являются дренажные свойства. Благодаря способности впитывать влагу и наличию смолистых веществ, корни растений остаются защищенными от гнильцы. Они могут быть использованы как целыми, так и в измельченном виде в зависимости от места посадки и величины растений, нуждающихся в дренаже.

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Также, у шишек есть способность разрыхлять компост. Следует отметить, что этот процесс происходит медленно, поэтому они помогают улучшить качество почвы в течение длительного периода.

Все больше людей используют шишки в качестве декоративного элемента на клумбах и грядках. Рядом с корой деревьев шишки выглядят очень интересно и эстетично. Они могут украсить поверхность почвы или украсить вазоны.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья.

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