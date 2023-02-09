Кому з українців можуть анулювати вже вручену повістку

Через повномасштабне вторгнення рф, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої на службу в армію можуть призвати громадян віком від 18 до 60 років. Водночас військовозобов'язаним українцям у деяких випадках можуть анулювати повістки, що вже видали.

Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач. За його словами, повістка може бути анульована, якщо військовозобов'язаний має підстави для відстрочення або бронь.

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"Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь чи відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки", – додав Роман Горбач.

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Повістку можна анулювати після отримання. Для цього потрібно особисто з'явитися у військкомат і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочки.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні у п’ятницю, 27 січня, затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо не взяти повістку.

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