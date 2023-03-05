Кому з українців підвищать пенсії у квітні та у липні

У березні в Україні відбудеться індексація пенсій для майже 10,5 млн пенсіонерів. Однак деякі категорії громадян отримають збільшені виплати лише у квітні та липні.

Як повідомляє Соціальна інформаційна платформа, відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок виплат для 0,6 млн пенсіонерів, які працюють, з урахуванням оновленого страхового стажу.

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А з 1 липня будуть проіндексовані спеціальні пенсії 22,7 тис. науковців, державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування.

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Як і для інших пенсіонерів, мінімальний розмір підвищення становитиме 100 грн, максимальний — 1500 грн.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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