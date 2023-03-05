Кому из украинцев повысят пенсии в апреле и в июле

В марте в Украине состоится индексация пенсий для почти 10,5 млн пенсионеров. Однако некоторые категории граждан получат увеличенные выплаты только в апреле и в июле.

Как сообщает Социальная информационная платформа, согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", с 1 апреля состоится автоматический перерасчет выплат для 0,6 млн работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

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С 1 июля будут проиндексированы специальные пенсии 22,7 тыс. ученых, государственных служащих и работников органов местного самоуправления.

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Как и для других пенсионеров, минимальный размер повышения составит 100 грн, максимальный – 1500 грн.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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