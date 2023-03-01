Часть пенсионеров получит прибавку к пенсии не в марте: что известно

В Украине индексация пенсий в марте повысит выплаты почти для 10,5 млн пенсионеров. Впрочем, некоторые категории граждан получат прибавку только в апреле и в июле.

В Минсоцполитики сообщили, что при индексации размер пенсий будет увеличен на 19,7%. Минимальная сумма повышения будет составлять не менее 100 гривен, а максимальная – 1500 гривен.

Отмечается, что часть пенсионеров получат повышение пенсий уже с марта. Остальной части придется немного подождать.

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В частности, с 1 апреля состоится автоматический перерасчет выплат для работающих 0,6 млн. пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

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А с 1 июля будут проиндексированы специальные пенсии 22,7 тыс. научных работников, государственных служащих и работников органов местного самоуправления.

Во всех случаях повышения выплат, надбавка будет составлять не менее 100 гривен.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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