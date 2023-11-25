Кому з українців збільшать пенсію аж на 2,6 тис грн

Українські пенсіонери можуть розраховувати на збільшення розміру пенсій з 1 січня 2024 року. Згідно з бюджетом України на наступний рік, максимальна пенсія зросте з 20 930 до 23 610 гривень, що становить підвищення на 2,6 тисячі гривень.

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Це збільшення стосуватиметься осіб, чий розмір пенсій обмежений 10 прожитковими мінімумами, і вони отримають прожитковий мінімум в розмірі 2361 гривень. Максимальна пенсія, відповідно, становитиме десятикратний розмір прожиткового мінімуму, пише OBOZREVATEL.

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Зазначимо, що прем'єр-міністр України, Денис Шмигаль, вказав, що пенсії в 2024 році підвищать до 6 тисяч гривень.

З іншого боку, слід врахувати, що за новим методом розрахунку, впровадженим під час індексації з березня 2024 року, темпи зростання середньої пенсії можуть зменшитися порівняно з попередніми роками.

Бюджет Пенсійного фонду на 2024 рік становитиме 322 мільярди гривень, що забезпечить індексацію, але експерти не рекомендують чекати на різке підвищення. За оцінками Мінсоцу, підвищення отримають всі, хто вийшов на пенсію не раніше трьох років тому.

У березні 2024 року можлива індексація пенсій за новими правилами, що поки що залишаються невідомими. Однак новий підхід обіцяє враховувати багато чинників, включаючи бали та кількість відпрацьованих місяців.

З квітня 2024 року, разом із збільшенням мінімальної зарплати до 8000 гривень, пенсії для осіб, які виконали вимоги стажу та досягли 65 років, зростуть до 3200 гривень.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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