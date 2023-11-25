Кому из украинцев увеличат пенсию на 2,6 тыс грн

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на увеличение пенсий с 1 января 2024 года. Согласно бюджету Украины на следующий год, максимальная пенсия вырастет с 20 930 до 23 610 гривен, что составляет повышение на 2,6 тысяч гривен.

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Это увеличение касается лиц, чей размер пенсий ограничен 10 прожиточными минимумами, и они получат прожиточный минимум в размере 2361 гривен. Максимальная пенсия, соответственно, составит десятикратный размер прожиточного минимума, пишет OBOZREVATEL.

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Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль указал, что пенсии в 2024 году повысят до 6 тысяч гривен.

С другой стороны, следует учесть, что по новому методу расчета, внедренному во время индексации с марта 2024 года, темпы роста средней пенсии могут снизиться по сравнению с предыдущими годами.

Бюджет Пенсионного фонда на 2024 год будет составлять 322 миллиарда гривен, что обеспечит индексацию, но эксперты не рекомендуют ждать резкого повышения. По оценкам Минсоца, повышение получат все вышедшие на пенсию не ранее трех лет назад.

В марте 2024 года возможна индексация пенсий по новым правилам, которые пока остаются неизвестными. Однако новый подход обещает учитывать многие факторы, включая баллы и количество отработанных месяцев.

С апреля 2024, вместе с увеличением минимальной зарплаты до 8000 гривен, пенсии для лиц, выполнивших требования стажа и достигших 65 лет, возрастут до 3200 гривен.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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