Кому не треба оновлювати дані в ТЦК: перелік категорій громадян

З 18 травня 2024 року набрав чинності новий закон про мобілізацію. Упродовж наступних 60 днів від цієї дати кожен український громадянин, який стоїть на військовому обліку повинен провести актуалізацію своїх персональних даних. Для цього можна відвідати ТЦК та СП, ЦНАП або скористатися електронним кабінетом для військовозобов’язаних.

Щодо категорій громадян, яким не потрібно вносити зміни до своїх даних у ТЦК, команда UAportal спільно з Факти ICTV підготувала вичерпний перелік осіб, звільнених від цієї процедури у 2024 році.

Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК

Громадяни віком між 18 та 60 роками, які не перебувають на військовому обліку, можуть не оновлювати свої персональні дані. Проте необхідно, щоб інформацію про зняття з обліку буда внесена до військового квитка та національних реєстрів.

У випадку, коли відповідний запис відсутній у військово-облікових документах, особі, яка не перебуває на обліку, слід звернутися до Територіального центру комплектування.

Читайте також: Юрист пояснив, чи можуть мобілізувати працівника через запізнення у бронюванні

Особи, які не мають необхідності в оновленні даних у ТЦК та критерії для зняття з військового обліку

Не потрібно оновлювати дані в ТЦК особам, які були зняті з військового обліку. Це стосується ситуацій, коли:

особа отримала статус непридатності до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії;

особа перевищила віковий поріг для перебування у запасі, тобто старше 60 років;

особі було анульовано громадянство України.

Якщо особа була знята з військового обліку та провела оновлення інформації до 18 травня, тобто до дати вступу в силу нового мобілізаційного законодавства, їй доведеться оновити дані повторно, незалежно від того, чи відбулися зміни, чи ні.

Нагадаємо, раніше нардеп заявив, що Резерв+ не позбавляє необхідності з'явитись у ТЦК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!