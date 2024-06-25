Юрист пояснив, чи можуть мобілізувати працівника через запізнення у бронюванні

У ситуаціях, коли підприємства не встигають вчасно забронювати своїх працівників, виникає ризик їхньої мобілізації. Адвокат Роман Ухов пояснює, що запізнення у бронюванні може призвести до мобілізації працівника, якщо він вже отримав повістку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Якщо працівник отримав повістку, а роботодавець не встиг оформити бронювання, працівник зобов'язаний з'явитися до ТЦК. Ухов зазначив, що немає юридичної підстави для звільнення мобілізованого працівника через запізнення у бронюванні. Відповідно, особа може бути мобілізована на законних підставах, пояснив він в інтерв'ю "Суспільному".

Вас також зацікавить: В Україні змінились умови бронювання для аграріїв: подробиці

Підприємства повинні заздалегідь дбати про бронювання своїх працівників. Якщо ТЦК не має інформації про бронювання на момент мобілізації, працівник може бути призваний на службу. Навіть якщо документи щодо бронювання будуть отримані після мобілізації, це не є підставою для звільнення працівника з військової служби.

Для отримання відстрочки від мобілізації необхідно мати відповідні документи. Адвокат пояснює, що для цього потрібно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), надати підтверджувальні документи, подати заяву та отримати тимчасове посвідчення або документ, який підтверджує відстрочку.

Нещодавно було роз'яснено, що працівників з певними військово-обліковими спеціальностями роботодавці не зможуть забронювати. Також стало відомо, що знятих з військового обліку чоловіків можуть мобілізувати за певних умов.

Таким чином, підприємства повинні завчасно займатися питанням бронювання своїх працівників, щоб уникнути їхньої мобілізації. Важливо дотримуватись усіх процедур та своєчасно подавати необхідні документи до ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!