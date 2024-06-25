Юрист объяснил, могут ли мобилизовать работника из-за опоздания в бронировании

В ситуациях, когда предприятия не успевают своевременно забронировать своих работников, возникает риск их мобилизации. Адвокат Роман Ухов объясняет, что опоздание в бронировании может привести к мобилизации работника, если он получил повестку от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Если работник получил повестку, а работодатель не успел оформить бронирование, работник обязан явиться в ТЦК. Ухов отметил, что нет юридического основания для увольнения мобилизованного работника из-за опоздания в бронировании. Соответственно, лицо может быть мобилизовано на законных основаниях, пояснил он в интервью "Суспільному".

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Предприятия должны заранее заботиться о бронировании своих работников. Если ТЦК не располагает информацией о бронировании на момент мобилизации, работник может быть призван на службу. Даже если документы по бронированию будут получены после мобилизации, это не основание для увольнения работника с военной службы.

Для получения отсрочки от мобилизации нужно иметь соответствующие документы. Адвокат объясняет, что для этого нужно пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), предоставить подтверждающие документы, подать заявление и получить временное удостоверение или документ, подтверждающий отсрочку.

Недавно было разъяснено, что работников по определенным военно-учетным специальностям работодатели не смогут забронировать. Также стало известно, что снятых с военного учета мужчины могут мобилизовать при определенных условиях.

Таким образом, предприятия должны заблаговременно заниматься вопросом бронирования своих работников во избежание их мобилизации. Важно соблюдать все процедуры и своевременно подавать необходимые документы в ТЦК и СП.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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