Кому не можна їсти горіхи, щоб не нашкодити здоров'ю

Волоські горіхи – це смачна та корисна закуска, багата на вітаміни та поживні речовини. Проте, як і з будь-яким продуктом, важливо вживати їх з обережністю, оскільки вони можуть викликати деякі неприємні наслідки.

Читайте також: Чому стояти у планці понад 10 секунд – безглуздо

Багато людей можуть споживати волоські горіхи без жодних проблем і вони стануть відмінним доповненням до осіннього та зимового раціону. Однак, деяким особам необхідно бути особливо уважними, оскільки горіхи можуть викликати непередбачувані реакції, такі як біль у шлунку, діарея або здуття живота. Лікарка Гіта Дхарматті надала корисні поради стосовно вживання волоських горіхів:

Важкість у перетравленні: Клітковина, яка міститься в горіхах, може бути складною для перетравлення особам із захворюваннями кишково-шлункового тракту. Такі особи можуть вагатися, чи варто їм вживати волоські горіхи. Алергічні реакції: Алергія на волоські горіхи досить поширена. При виникненні утрудненого дихання, висипів, свербіння в горлі та роті, закладеності носа та головного болю після вживання горіхів слід припинити їх вживання. Анафілаксія – це найнебезпечніший вид алергічної реакції, який може виникнути при алергії на волоські горіхи. Збільшення ваги: Хоча волоські горіхи у помірних кількостях можуть бути корисними та навіть сприяти схудненню завдяки високому вмісту клітковини, з їхнім зловживанням може призвести до надлишкової ваги. Важливо вживати їх з розумінням та у помірних кількостях. Небезпечні для дітей: Маленькі діти (молодші за 7 років) повинні утримуватися від вживання волоських горіхів через ризик задухи. Через їхню велику розмірність, дітям важко розкусити та проковтнути їх безпечно. Загострення виразок: У сприйнятливих до виразок людей, волоські горіхи, багаті на клітковину, можуть погіршити стан та симптоми виразок. Однак, цей аспект вимагає додаткових досліджень для точного встановлення факту.

Пам'ятайте, що помірність – це ключ до користування волоськими горіхами без негативних наслідків для здоров'я. Експерти радять не перевищувати 7 горіхів в день, і наголошують на тому, що вони не можуть замінити м'ясо чи яйця. Щоб отримати максимальну користь від волоських горіхів, рекомендується комбінувати їх із іншими білками.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 речей, які не можна робити вранці, щоб не нашкодити здоров'ю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!