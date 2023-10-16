Стояти у планці понад 10 секунд – безглуздо: пояснення фахівців

Стійка у планці — це нерухома фізична вправа, направлена на зміцнення основних груп м'язів. Заведено виконувати цю вправу щодня по кілька разів. Зазвичай спортсмени виконують пряму та бокову планку до 4 хвилин.

Однак експерти заявили, що стояти в планці довше 10 секунд безглуздо, пише видання businessinsider.nl з посиланням на заяву Стюарта Макгілла – професора Університету Ватерлоо в Канаді.

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За його словами, оптимального результату можна досягти вже за десять секунд. А досвідчений спортсмен Макгілл рекомендує 4 підходи по десять секунд, стверджуючи, що його висновки ґрунтуються на багаторічних дослідженнях.

Доктор Стюарт Макгілл зауважив, що варто зосередитися на утриманні позиції протягом коротших інтервалів і більшої кількості повторень. Він каже, що для здорової спини ви повинні щодня практикувати "порядок великої трійки" – тобто утримувати позицію всього по 10 секунд у три різні способи. Це має бути класична планка і дві бокові.

Він вважає, що надто довго тримати планку може бути марною тратою часу.

"Немає жодної користі від такого роду діяльності, окрім отримання рекорду", – сказав фахівець.

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