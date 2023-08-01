Допоможуть прокинутися та підбадьорять: вісім вправ, які варто зробити вранці
Користь ранкової гімнастики відома з дитинства, але не всі готові пожертвувати 10-15 хвилин солодкого сну заради фізичних вправ. Проте, зарядка зранку - один з найкращих способів підняти життєвий тонус і покращити фізичну форму.
Про це пише lady.tochka.net.
Ранкова гімнастика допомагає організму швидше прокинутися й активізуватися після сну, підбадьорює і налаштовує на активну діяльність протягом робочого дня. Початкова тривалість зарядки може бути 15 хвилин, а потім з часом можна збільшити її до 25-30 хвилин.
Вибір вправ залежить від фізичної підготовки, кількості вільного часу та самопочуття. Рекомендується уникати складних силових вправ зранку, оскільки організм ще не повністю прокинувся й не готовий до інтенсивних навантажень. Головна мета - прокинутися, збадьоритися, розім'ятися.
Регулярні заняття ранковою гімнастикою швидко перетворяться на приємну й легку процедуру, яка додасть бадьорості та енергії на весь день.
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Пропонуємо вам прості вправи для ранкової зарядки:
- Руки на плечі, ноги нарізно. Підніми руки вгору, потягнися – вдих, опустіть руки до плечей – видих.
- З'єднайте руки перед грудьми "у замок". Не розтискаючи пальців випряміть руки вліво, покрутіть ними вправо долонями догори. Повторіть вправу в іншу сторону.
- Руки в сторони, ноги на ширині плечей. Робіть руками кругові рухи.
- П'яти разом, носки нарізно, руки вільно опущені. Нахил вправо, права рука сковзає по стегну, ліву руку заведіть за голову - видих, повертайтеся у вихідне положення - вдих. Повторюйте вправу в іншу сторону.
- Ноги на ширині плечей, руки покладіть на спинку стільця. Робіть кругові рухи стегнами – спершу в одну сторону, потім в іншу.
- Стійте прямо, руки – на спинці стільця. Піднімайте ноги по черзі в сторони на максимальну висоту.
- Сидячи на килимку, по черзі піднімайте і опускайте прямі ноги.
- Лежачи на килимку, піднімайся в сидяче положення, допомагаючи собі руками, потім повертайся у вихідну позицію.
Усі вправи повторіть по 10 разів. Закінчіть розминку бігом на місці, потім перейдіть у спокійну ходьбу. Прийміть прохолодний душ.
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