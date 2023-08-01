Допоможуть прокинутися та підбадьорять: вісім вправ, які варто зробити вранці

Користь ранкової гімнастики відома з дитинства, але не всі готові пожертвувати 10-15 хвилин солодкого сну заради фізичних вправ. Проте, зарядка зранку - один з найкращих способів підняти життєвий тонус і покращити фізичну форму.

Про це пише lady.tochka.net.

Ранкова гімнастика допомагає організму швидше прокинутися й активізуватися після сну, підбадьорює і налаштовує на активну діяльність протягом робочого дня. Початкова тривалість зарядки може бути 15 хвилин, а потім з часом можна збільшити її до 25-30 хвилин.

Вибір вправ залежить від фізичної підготовки, кількості вільного часу та самопочуття. Рекомендується уникати складних силових вправ зранку, оскільки організм ще не повністю прокинувся й не готовий до інтенсивних навантажень. Головна мета - прокинутися, збадьоритися, розім'ятися.

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Регулярні заняття ранковою гімнастикою швидко перетворяться на приємну й легку процедуру, яка додасть бадьорості та енергії на весь день.

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Пропонуємо вам прості вправи для ранкової зарядки:

Руки на плечі, ноги нарізно. Підніми руки вгору, потягнися – вдих, опустіть руки до плечей – видих. З'єднайте руки перед грудьми "у замок". Не розтискаючи пальців випряміть руки вліво, покрутіть ними вправо долонями догори. Повторіть вправу в іншу сторону. Руки в сторони, ноги на ширині плечей. Робіть руками кругові рухи. П'яти разом, носки нарізно, руки вільно опущені. Нахил вправо, права рука сковзає по стегну, ліву руку заведіть за голову - видих, повертайтеся у вихідне положення - вдих. Повторюйте вправу в іншу сторону. Ноги на ширині плечей, руки покладіть на спинку стільця. Робіть кругові рухи стегнами – спершу в одну сторону, потім в іншу. Стійте прямо, руки – на спинці стільця. Піднімайте ноги по черзі в сторони на максимальну висоту. Сидячи на килимку, по черзі піднімайте і опускайте прямі ноги. Лежачи на килимку, піднімайся в сидяче положення, допомагаючи собі руками, потім повертайся у вихідну позицію.

Усі вправи повторіть по 10 разів. Закінчіть розминку бігом на місці, потім перейдіть у спокійну ходьбу. Прийміть прохолодний душ.

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