Помогут проснуться и подбодрят: восемь упражнений, которые следует сделать утром

Польза утренней гимнастики известна с детства, но все готовы пожертвовать 10-15 минут сладкого сна ради физических упражнений. Тем не менее, зарядка утром – один из лучших способов поднять жизненный тонус и улучшить физическую форму.

Об этом пишет lady.tochka.net.

Утренняя гимнастика помогает организму быстрее проснуться и активизироваться после сна, ободряет и настраивает активную деятельность в течение рабочего дня. Начальная продолжительность зарядки может быть 15 минут, а затем со временем ее можно увеличить до 25-30 минут.

Выбор упражнений зависит от физической подготовки, количества свободного времени и самочувствия. Рекомендуется избегать сложных упражнений утром, поскольку организм еще не полностью проснулся и не готов к интенсивным нагрузкам. Главная цель – проснуться, взбодриться, размяться.

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Регулярные занятия утренней гимнастикой быстро превратятся в приятную и легкую процедуру, которая придаст бодрости и энергии на весь день.

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Предлагаем вам простые упражнения для утренней зарядки:

Руки на плечи, ноги врозь. Подними руки вверх, потянись – вдох, опустите руки до плеч – выдох. Соедините руки перед грудью "в замок". Не разжимая пальцев, выпрямите руки влево, покрутите ими вправо ладонями вверх. Повторите упражнение в другую сторону. Руки в стороны, ноги на ширине плеч. Делайте руками круговые движения. Пятки вместе, носки врозь, руки свободно опущены. Наклон вправо, правая рука скользит по бедру, левую руку заведите за голову – выдох, возвращайтесь в исходное положение – вдох. Повторяйте упражнение в другую сторону. Ноги на ширине плеч, руки уложите на спинку стула. Делайте круговые движения бедрами – сначала в одну сторону, затем в другую. Стойте прямо, руки – на спинке стула. Поднимайте ноги поочередно в стороны на максимальную высоту. Сидя на коврике, поочередно приподнимайте и опускайте прямые ноги. Лежа на коврике, поднимайся в сидячее положение, помогая себе руками, затем возвращайся в исходную позицию.

Все упражнения повторите по 10 раз. Закончите разминку бегом на месте, затем перейдите в спокойную ходьбу. Примите прохладный душ.

Напомним, мы уже писали, как безопасно тренироваться в жару.

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