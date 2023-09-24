Кому треба ставати на військовий облік з 1 жовтня

Завдяки новим правилам, військовий облік в Україні стає більш цифровим та докладним. Ці зміни впроваджуються в контексті воєнного стану та загальної мобілізації, що вимагає докладного контролю над військовозобов'язаними, призовниками та резервістами.

Міністр оборони Рустем Умєров активно просуває цифрову трансформацію військового обліку, включаючи заміну військового квитка на електронний. Цей процес розпочався весною 2023 року, пише NV.ua.

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Однією з ключових ініціатив є створення єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Цей реєстр буде головним джерелом інформації для управління військовим обліком і служитиме для ведення обліку осіб, які зобов'язані взяти участь в оборонному зусиллі країни.

Згідно з новими правилами, з 1 жовтня 2023 року розширюється коло осіб, які повинні стати на військовий облік. Попередньо це обмежувалося чоловіками віком від 18 до 60 років. Проте тепер жінкам медичних спеціальностей також обов'язково треба буде стати на військовий облік.

До військового обліку стосовно чоловіків віком від 18 до 60 років включаються такі категорії осіб:

Приписані до призовних дільниць.

Особи, які прибули з інших місцевостей України або з-за кордону на нове місце проживання.

Особи, які набули громадянства України та підпадають під обов'язкову приписку до призовних дільниць.

Звільнені зі служби у військовому резерві, які не виконали обов'язків служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів, не проходили строкову військову службу та не досягли 27-річного віку.

Військовозобов'язані також підпадають під військовий облік, і це стосується наступних категорій осіб:

Звільнені з військової служби в запас.

Особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до законодавства.

Особи, які прибули з інших місцевостей України або з-за кордону на нове місце проживання.

Звільнені зі служби в поліції, Міністерстві внутрішніх справ, Державному бюро розслідувань, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту, Державній кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, особи зі спеціальними званнями Бюро економічної безпеки України, які набули громадянства України та були зняті зі служби в Збройних Силах України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України відповідно до рішення Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України, а також звільнені від призову на строкову військову службу та особи, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

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Резервісти, які також обов'язково підпадають під військовий облік, включають осіб, які:

Зараховані в особливий період на службу у військовому оперативному резерві.

Після укладення контракту про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань.

Після прибуття з інших місцевостей України або з-за кордону на нове місце проживання.

Важливо відзначити, що Уряд України визначив конкретні спеціальності та професії, споріднені з військово-обліковими спеціальностями, які зобов'язані брати участь у військовому обліку. До цих спеціальностей відносяться різні медичні спеціальності та професії, які мають важливе значення для забезпечення медичної допомоги та здоров'я населення.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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