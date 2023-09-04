Юристка пояснила, чи можуть увійти до квартири для вручення повістки

В Україні триває мобілізація чоловіків, віком від 18 до 60 років. Повістки можуть вручати у громадських місцях.

Втім, чимало українців не знає, чи мають право працівники військкоматів заходити до квартири чи на подвір'я приватного будинку. Про це розповіла у коментарі РБК-Україна пояснила адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

За її словами, військові комісаріати та правоохоронні органи мають право вручати повістку особі безпосередньо на місці проживання.

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"Це означає, що представники військового комісаріату та поліції можуть мати законне право звернутися на територію подвір'я чи в квартиру для вручення повістки", – зауважила Аніщенко.

Водночас саме проникнення до житла можливе в рамках встановлених законодавством процедур. Однак це має бути виконано з дотриманням прав і свобод громадян та відповідно до законів України.

"Працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур. Проте вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження. Громадянин має право перевірити ці документи", – пояснила адвокатка.

Зазвичай такі дії здійснюються з попередньої згоди або попередженням власника житла, зазначає адвокат.

Додамо, наприкінці серпня міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував інформацію, щодо можливої нової хвилі мобілізації. За його словами, критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії зараз немає.

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