Кінець проєкту, якого не встигли почати

У червні футбольна Італія знову заговорила про "Ювентус" — щоправда, не через перемоги чи нові трансфери, а через несподівану і гучну зміну головного тренера. Тьяго Мотта, який лише рік тому був запрошений у Турин як головна фігура стратегічного перезапуску клубу, був звільнений. Про це він дізнався телефоном, перебуваючи у відпустці з родиною, що виглядало особливо дисонансно на фоні іміджу "Юве" як клубу з традиціями поваги та стабільності.

Рішення ухвалили після низки поганих результатів: виліт з Ліги чемпіонів, поразка від "Емполі" в Кубку Італії, а завершальним акордом стали дві розгромні невдачі в Серії А — 0:4 від "Аталанти" і 0:3 від "Фіорентини". Керівництво клубу вирішило, що далі зволікати не можна. Але дивує не сам факт звільнення, а те, як швидко відмовилися від обіцяної довгострокової стратегії розвитку, ще недавно гучно анонсованої керівниками клубу.

Для всіх, хто щиро цікавиться футболом, це не просто чергова новина з серії "кого зняли цього тижня". Це приклад, як у великому спорті дедалі рідше довіряють процесу і дедалі частіше реагують на стрес. Мотта мав концепцію, мав ідеї — але не встиг реалізувати їх повноцінно, адже клуб не витримав тиску ззовні. Варто також враховувати, що у тренера було обмаль часу на адаптацію та серйозні кадрові проблеми. Багато ключових гравців були травмовані, а молодь ще не готова була повноцінно замінити лідерів.

Новим тренером призначили Ігора Тудора. У нього інший стиль — більше емоцій, менше складних побудов. Хорват відомий своєю жорсткістю в роботі та прямотою в розмовах з футболістами. Це може спрацювати у короткостроковій перспективі, але питання в тому, що далі? Чи є у клубу чіткий план, чи знову керуватимуть емоції?

Футбол потребує довіри. І саме це сьогодні в "Ювентусі" зникає найшвидше. Уболівальники втомилися від хаосу, а команда потребує стабільності. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, клуб ризикує втратити не лише позиції в турнірній таблиці, а й повагу в очах усієї футбольної Європи.

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