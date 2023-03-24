Контррозвідники СБУ показали вибухову роботу ударних дронів та знищену російську техніку (відео)

Військові контррозвідники Служби безпеки України беруть активну участь у бойових діях на фронті. Від початку року бійці "намолотили" десятки одиниць російської техніки.

Для цього контррозвідники використовують ударні безпілотники. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що бійці дронами-камікадзе знищили щонайменше:

п'ять танків;

чотири великокаліберні гармати "Гіацинт";

три БМП та два броньовані авто;

чотири вантажних автомобілі;

14 плавзасобів;

два склади з боєкомплектом;

вогневі точки мінометного розрахунку.

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Відео дня

Окрім цього, спільно з артилеристами, бійці контррозвідки скорегували вогонь і знищили ще 50 одиниць озброєння:

14 танків;

10 САУ;

дві самохідні міномети "Тюльпан" калібром 240 мм;

чотири гармати;

12 БМП та інших броньованих машин;

14 вантажівок;

два пункти управління БпЛА "Орлан-10";

станцію РЕБ "Р-934БМВ";

понтонну переправу;

вежу з розвідувальним обладнанням.

Також контррозвідники СБУ "влаштували феєрверки" на 12 складах з боєкомплектом окупантів. На відео показано роботу військових протягом останніх декількох днів.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці СБУ за одну ніч "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

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