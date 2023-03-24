Контрразведчики СБУ показали взрывную работу ударных дронов и уничтоженную российскую технику (видео)
Военные контрразведчики Службы безопасности Украины активно участвуют в боевых действиях на фронте. С начала года бойцы "намолотили" десятки единиц российской техники.
Для этого контрразведчики используют ударные беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что бойцы дронами-камикадзе уничтожили по меньшей мере:
- пять танков;
- четыре крупнокалиберных пушки "Гиацинт";
- три БМП и два бронированных автомобиля;
- четыре грузовых автомобиля;
- 14 плавсредств;
- два склада с боекомплектом;
- огневые точки минометного расчета
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Кроме того, совместно с артиллеристами, бойцы контрразведки скорректировали огонь и уничтожили еще 50 единиц вооружения:
- 14 танков;
- 10 САУ;
- две самоходные минометы "Тюльпан" калибром 240 мм;
- четыре пушки;
- 12 БМП и других бронированных машин;
- 14 грузовиков;
- два пункта управления БПЛА "Орлан-10";
- станцию РЭБ "Р-934БМВ";
- понтонную переправу;
- башню с разведывательным оборудованием.
Также контрразведчики СБУ "устроили фейерверки" на 12 складах с боекомплектом оккупантов. На видео показана работа военных в течение последних нескольких дней.
Напомним, ранее спецназовцы СБУ за одну ночь "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.
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