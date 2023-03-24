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Контрразведчики СБУ показали взрывную работу ударных дронов и уничтоженную российскую технику (видео)

Максим Карпенко

Контрразведчики СБУ показали взрывную работу ударных дронов и уничтоженную российскую технику (видео)

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины активно участвуют в боевых действиях на фронте. С начала года бойцы "намолотили" десятки единиц российской техники.

Для этого контрразведчики используют ударные беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что бойцы дронами-камикадзе уничтожили по меньшей мере:

  • пять танков;
  • четыре крупнокалиберных пушки "Гиацинт";
  • три БМП и два бронированных автомобиля;
  • четыре грузовых автомобиля;
  • 14 плавсредств;
  • два склада с боекомплектом;
  • огневые точки минометного расчета

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Кроме того, совместно с артиллеристами, бойцы контрразведки скорректировали огонь и уничтожили еще 50 единиц вооружения:

  • 14 танков;
  • 10 САУ;
  • две самоходные минометы "Тюльпан" калибром 240 мм;
  • четыре пушки;
  • 12 БМП и других бронированных машин;
  • 14 грузовиков;
  • два пункта управления БПЛА "Орлан-10";
  • станцию РЭБ "Р-934БМВ";
  • понтонную переправу;
  • башню с разведывательным оборудованием.

Также контрразведчики СБУ "устроили фейерверки" на 12 складах с боекомплектом оккупантов. На видео показана работа военных в течение последних нескольких дней.

Напомним, ранее спецназовцы СБУ за одну ночь "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

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Война в Украине