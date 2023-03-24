Бойцы 92-й бригады показали уничтожение пункта управления оккупантов (эффектное видео)

Украинские военные с помощью артиллерии уничтожили пункт управления и радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы россиян. Ликвидация антенн прошла в Сватовском районе.

Уничтожением РЭР и РЭБ оккупантов занимались бойцы 92-й отдельной механизированной бригады. Видео на канале в Youtube опубликовал Леонид Маслов, воюющий в составе бригады.

"Противник установил на башне связи ряд своих антенн для РЭР и РЭБ. Этому помешала наша артиллерия. Сначала уничтожается спрятавшийся в здании пункт управления РЭР с личным составом. Один выстрел высокоточного снаряда приводит к желаемому результату. Минус почти весь личный состав дежурной части", – отмечает военный.

Видео дня

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После этого артиллерия нанесла удар по самой башне с электронным оборудованием. Для этого были использованы высокоточные снаряды "Эскалибур"

"У противника большой человеческий ресурс, но антенн не так уж много. Еще один выстрел с артистической точностью. Как в цирке. Ну как? Можете повторить?" – добавил Маслов.

Напомним, что 44-я артиллерийская бригада ВСУ показала, как беспощадно уничтожает штурмовые группы оккупантов в Бахмуте.

Также бойцы 110-й Отдельной механизированной бригады показали ведение боя на бронетранспортерах M-113 и YPR-765 на Бахмутском направлении.

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