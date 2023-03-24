Черные Запорожцы у Угледара искусным сбросом с дрона ликвидировали вражескую БМП-2 (видео)

Украинские защитники на Донецком направлении ликвидировали боевую машину пехоты российских оккупантов. Им удалось это сделать благодаря умелости оператора дрона, который точным попаданием забросил боеприпас прямо в открытый люк.

Видео ликвидации БМП-2 попало в объектив камеры дрона, с которого был произведен сброс боеприпаса. Кадры уничтожения вражеской техники опубликованы на странице 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в Фейсбуке.

"Весенний угледарский джаз", – подписали наши защитники видео ликвидации вражеской военной техники.

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Видео дня

Под этими кадрами пользователи соцсетей оставили одобрительные комментарии и отметили ювелирную работу руководителя дрона.

Один из подписчиков бригады написал, что во вражескую БМП-2 из беспилотника забросили РГО-27С2. Это ручная термобарическая граната, предназначенная для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях на открытой местности, а также для выведения из строя автомобильной и легкобронированной техники.

При взрыве граната на несколько секунд создает немалое огненное облако с температурой в 2500-3000 градусов.

Эти боеприпасы производит ГП "Спецоборонмаш".

Напомним, что 44-я артиллерийская бригада ВСУ показала, как беспощадно уничтожает штурмовые группы оккупантов в Бахмуте.

Также бойцы 110-й Отдельной механизированной бригады показали ведение боя на бронетранспортерах M-113 и YPR-765 на Бахмутском направлении.

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